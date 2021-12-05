許多人大學畢業後選擇拚國考當公務員，捧一個鐵飯碗，但公務員考試分等級，最低的初等考試國中學歷就能考，起薪不高甚至比一些民間企業還低，一名網友不解詢問，為何起薪3萬的初等國考還是有一堆人搶？對此，網友解答，月退加上一堆福利，重點是幾乎不會被資遣，是最大誘因。

一名網友在PTT上發文，表示初等公務員考試的平均錄取率僅1%，但起薪只有3萬元，且大部分的職缺都在雙北，扣掉房租、伙食費搞不好還要倒貼，讓原PO不懂選擇考初等國考的人到底在想什麼。

該文PO出後引起網友熱烈討論，紛紛留言：「生小孩有補助、學費半價，不好嗎」、「重點是千萬退休金」、「不會被叫去寫自願離職單這一點就贏了」、「月退、一堆福利、重點不會被火」、「總比民間企業一個月4、5萬，動不動就被裁員好」、「拜託，外面一堆工作不到三萬好嗎，這個還至少穩定鐵飯碗」、「不用留下來加黑班阿」、「千萬退休金拉回月薪算，也是月薪破10萬」。

也有人表示，需多考生會先把初等考試視為跳板，「對多年抗戰的考生來說至少先有一份工作，一職等書記升到五攻頂+訓練、考試再上7職等的很多」、「進去當跳板的，因為指考四科而且還是選擇題」、「通常考初考的，都希望至少有一份工作」。

不過近年因公務員退休金的財務壓力太大，近期銓敘部正研議新進公務員的退撫制度，從2023年7月起，將從確定給付制，傾向改為確定提撥制，提撥多少領多少。