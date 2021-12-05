1218公投進入短兵相接，蔡英文總統今天在臉書發文交付支持者三個任務，要大家公投守住正確發展路線、台中二選區立委補選守住民進黨候選人林靜儀、守住即將面臨罷免案的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，「請所有台灣隊友一定要回家投票，守住這三項任務」。

為力擋四大公投過關，蔡英文昨晚全力宣講「四個不同意」，今天凌晨在臉書再度呼籲民眾「團結台灣隊！回家投票守住三個任務」。

她交付三個任務：台灣正朝正確的方向前進，這四項公投將決定台灣繼續向前走，還是倒退嚕；專業又勇敢的辣台妹林靜儀醫師溫柔堅定新中二，正在為台灣隊，拚中二選區的補選；台灣隊友林昶佐，正遭到有心人惡意罷免，請台灣隊要挺他，不要讓他孤單，也不要讓有心人破壞台灣隊。

蔡英文表示，這兩年來，我們已經守住疫情防線，守住國防、守住經濟。「現在請大家繼續守住正確的發展路線、守住靜儀、守住Freddy」。

她向支持者喊話，強調這一次，我們要用選票告訴世界，台灣不只要捍衛主權，更要與國際接軌、與世界交朋友，成為一個更安全、更繁榮的國家。「我們台灣隊團結起來，用四個不同意，讓台灣更有力，讓台灣大步向前走！」