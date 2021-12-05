四大公投案即將在12月18日登場，昨（4）晚總統蔡英文也在「辣台派開講 1218返鄉日」活動持續向選民喊話，活動開場時蔡英文先談疫情，稱因為防疫做得好才能舉辦辣台派聚會，並詢問與會民眾有沒有人跟她一樣選擇接種高端疫苗，說「不錯喔，你們畢竟是死忠的！」

民進黨舉辦辣台派開講 1218返鄉日」活動，蔡英文親自參加進行演講，與民眾談論有關公投的內容，開場時她先提到在這兩年間大家都戴上口罩、團結防疫，讓本土個案幾乎天天加零，也是因為在全民共同的努力之下，才有機會舉辦聚會。

蔡英文表示，現在疫苗數量相當充足，每個人都可以打到疫苗，除了有自行購買的，與美國、日本等國家捐贈的疫苗外，也有自行研發出安全又有效的國產疫苗，稱「國產疫苗不僅保護了更多人，也向國際展現出台灣的防疫能力」，接著馬上問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！不錯喔，你們畢竟是死忠的。」

除了四項公投與防疫外，蔡英文也提到明年1月9日分別有台中第二選區的立委補選與無黨籍立委林昶佐的罷免案，號召選民記得要回家投票。

但網友對於「死忠」一說感到相當無奈，紛紛說「沒打高端的817都是叛徒」、「疫苗在她眼中不是科學問題而是信仰問題」、「反觀817中不打高端的，不忠」、「可憐阿，被當韭菜QQ」，也有人說「民進黨一堆叛徒，沒打高端」。