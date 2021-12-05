光學鏡頭廠大立光(3008)11月合併營收為43.52億元，月增3.54%，為今年1月以來單月新高，大立光表示，12月拉貨動能不會比11月差。

供應鏈缺料狀況逐漸紓解，蘋果等手機廠拉貨動能延續，大立光營收逐月攀升，11月合併營收為43.52億元，月增3.54%，年減16.94%，為今年1月以來單月新高，累計前11月合併營收為424.62億元，年減16.79%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光11月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔20%到30%。

為維護公司信用及股東權益，大立光10月25日董事會通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，而大立光也說到就做到，短短一個多月4度執行庫藏股，分別於10月26日實施當天買進200張，買回總金額為4億3226萬5000元，買回平均價格為2161.33元；11月10日第2次公告買回83張庫藏股，買回總金額為1億7164萬元，每股平均價格為2067.95元，11月23日第3次買回250張、總金額為5億1281萬5000元，買回平均價格為2051.26元，以及11月26日買回47張、均價2040.96元，買回金額9592萬5千元，累計共斥資金額12億1264.5萬元換算，每股平均成本為2090.76元。

大立光今年股東會通過股利改為每半年配發，日前董事會決議上半年股息達31元，若加計今年已配發的去年股利91.5元，今年底前大立光的股東可望領取共計122.5元現金股息。

大立光今年前3季合併營收為339.1億元，年減17%；營業毛利為208.6億元，年減24%；合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點；營業淨利為171.7億元，年減27%；營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點；稅前盈餘為167.61億元，年減28%；稅後盈餘為135.35億元，年減23%；每股盈餘為100.91元。