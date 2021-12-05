好萊塢的性感女神亞莉珊卓達妲里奧（Alexandra Daddario）有著精緻五官及一雙電眼，近日宣布好消息與大17歲的《噤界》系列製片男友安德魯佛姆（Andrew Form）宣布訂婚。

亞莉珊卓達妲里奧今日在IG宣布與52歲電影監製男友安德魯佛姆訂婚，她在IG分享「你是絕世好男人，處理麻煩、失去、人生、艱辛與人際關係時，都充滿優雅與同情心。你是個慈父、幽默、勤力、誠實、內省、性感、善良與細心，且認為自己非常幸運能擁有男友偉大的愛。」而男友安德魯佛姆曾與《玩命關頭》（Fast and the Furious）系列41歲美國女星喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）結婚，育有2名兒子，與女方於2020年7月申請離婚。

亞歷珊卓擁天使面孔，而尤其火辣身材被封為「乳搖女神」，IG有2000 萬粉絲追蹤，25歲時在《無間警探》（True Detective）與伍迪哈里遜的激情床戲直接上空，火辣上圍直接圈起一票粉絲，之後到《加州大地震》、《海灘救護隊》都一直是焦點話題。

此外，在去年受訪時即認愛大她17歲《噤界》系列製片安德魯佛男友並表示「我和男友都滿常旅行的，將來若能再出遊的話，會想去羅馬，也曾討論過想去泰國。我想我們需要更多休息時間，因為想去的地方超多。」才一年多的時間就傳出好消息，似乎男友也想趕進度將亞歷珊卓娶進門。