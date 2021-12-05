WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)至今未嘗一敗，他的父親以傳奇人物「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)的姓氏為福瑞命名，如今有人把這兩位拳王拿出來談論，如果兩位拳王在巔峰期對決，誰會贏呢？

單論成就來說，兩人都是打遍無敵手，泰森當年是「無庸置疑冠軍」，一個人收齊了三大聯盟的重量級腰帶。泰森福瑞先後拿過四大聯盟腰帶（但不是同時），後來因為受傷繳出統一拳王腰帶，復出後拿下WBC冠軍，美媒ESPN評選他為當今重量級第一拳手。

89歲的業界專家、拳擊主辦人艾朗(Bob Arum)對《talkSPORT 》說：「其實是沒得打的，福瑞會打倒泰森，他們體型的差距太大了。泰森能怎麼做，跳起來打福瑞的臉？現今的重量級拳擊手體格龐大又靈活，過去沒有這種人，體型小的泰森對福瑞沒有競爭力。我一向認為泰森當年如果去挑戰佛爾曼(George Foreman)，他會被佛爾曼打倒。佛爾曼很高大，只是沒有福瑞那麼高。佛爾曼也是這樣想的，他退休10年又復出想要打泰森（1987年），我看佛爾曼應該能輕易取勝。」

福瑞的身高206公分，比賽體重約125公斤；泰森身高178公分，比賽體重99公斤。雖然泰森打倒了許多比他高大的對手，不過時代的演進是重量級拳手愈來愈大隻。現重量級規定是200磅以上（90.7公斤），WBC則是224磅（101.6公斤），相較於19世紀時的重量級拳手大多只在170磅（77.1公斤）。