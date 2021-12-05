驚險！高雄一名女駕駛深夜行經高雄新興區五福、文橫路口準備迴轉時，疑似因不慎自撞分隔島，整輛車撞上分隔島後，又疑似因為踩成油門，導致車輛往側翻，整輛車90度的倒在路上，由於事故點剛好就在派出所前，警方立刻爬上車子將受困民眾救出。
一輛白色自小客車在5日凌晨2時許，行經高雄新興區五福、文橫路口迴轉，疑似因不慎而先自撞上分隔島，接著整輛車就往側邊倒，90度側躺在路中，由於事故地點就剛好在五福二路派出所前方，員警聽到聲響連忙衝出去爬上車將車上受困民眾救出。
車上24歲的徐姓女駕駛和31歲的吳姓乘客被救出後皆無受傷，經酒測均未有酒精反應，女駕駛稱，當時準備迴轉時沒看到對向有直行車，一旁男友人突然喊「有車！」，她為了閃車才自撞分隔島，但沒想到撞上分隔島後她疑似因緊張，又踩下油門才導致車輛翻覆，警方依規定通知交通分隊測繪，並通知拖吊車到場拖吊，詳細事故原因仍待鑑定。
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