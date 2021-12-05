2021年進入尾聲，每年PTT網友都會發起票選代表字的活動，特別是今年台灣5月中首度進入疫情三級警戒，雙北形同半封城，影響許多民眾的生活，11月發生的瑪莎拉蒂男拿球棒把男大生打到命危也令輿論譁然，以及物價飛漲等，都讓人印象深刻，也引發網友熱烈討論。

一名網友昨天(4日)在PTT發文，表示轉眼一年又要過去了，發覺今年新聞還真是水深火熱都有，「最近還超冷，疫情起起伏伏，全球尚未恢復元氣，店倒一堆」，好奇問大家，覺得2021年度代表字是什麼？

對於2021台灣年度代表字，最多網友回答是「棒」，「棒，球棒的棒」、「棒啊，滿地都球棒」、「棒，人手一支」、「棒，敲肉棒，棒就對了」、「棒啊！防疫棒、棒球棒」。原因是11月初發生的瑪莎拉蒂3惡煞拿球棒把台中男大生打到一度命危，震驚社會，加上多次發生超商店員勸客人戴口罩反遭客人打到重傷，甚至死亡，讓網友機諷「滿地都球棒」，打人、毆人事件頻傳。

彰化縣百桂食品工廠張姓小開駕駛瑪莎拉蒂，11月7日於台中發生行車糾紛，竟夥同2友人對發生擦撞的宋姓大學生施暴，拿球棒毆打致重傷。(本報系資料照)

但也有人有不同意見，「黨，民主進步、國民、民眾都不見了」、「騙」、「漲」、「盤（房價）」、「關好像也是，之前台灣嚴防下突然疫情蔓延，跟『關』有關係，一堆人也是遇到情關」。