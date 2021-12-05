澳洲醫療主管機關今天暫時批准輝瑞（Pfizer Inc）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供5至11歲孩童接種，可望從2022年1月10日展開施打。

衛生部長韓特（Greg Hunt）表示：「他們（藥物管理局（Therapeutic Goods Administration）已經做出審慎且徹底的評量，判斷5至11歲孩童接種疫苗安全有效，符合孩童與澳洲人利益。」

韓特表示，取得「澳洲免疫技術咨詢小組」（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）批准後，澳洲230萬5至11歲孩童將從明年1月10日起接種。

藥物管理局表示，5至11歲兒童接種的劑量將低於12歲（含）以上者。

澳洲一開始疫苗施打緩慢，但後來加緊施打，成為全球接種率最高的國家之一。數據顯示，16歲以上澳洲人近93%已接種一劑，近88%已接種兩劑。當局並於10月批准追加劑的施打，鼓勵民眾在接種第2劑至少6個月後接種第3劑。

接種疫苗雖然屬自願性質，但有州與領地強制許多職業從業人員必須接種，一些地區甚至要求完整接種，才能取得醫院服務和非必要性的零售商品。

澳洲至今累計確診病例近21萬5000例，2042人染疫病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101205