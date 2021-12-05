台中市警察局第六分局徹夜大力執行「除暴安民專案」，發現夜店禁菸場所，業者竟提供菸灰缸，酒客在禁菸場所吸菸。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲男子午夜無照駕駛上路，無視行車安全，警方依照違反道路交通管理處罰條例告發。（民眾提供／盧金足台中傳真）

禁菸當塑膠！中市警六分局徹夜臨檢查獲夜店抽菸、通緝犯

國內新冠肺炎疫情漸緩，夜店、KTV等休閒行業客源湧進，台中市警察局第六分局執行「除暴安民專案」，臨檢發現夜店禁菸場所，業者竟提供菸灰缸，酒客在禁菸場所吸菸，共取締業者1件、吸菸行為人4件，在KTV查獲一名組織犯罪條例通緝犯，另查獲一名無照駕駛男子，稱正在學開車，警方全部依法嚴辦。

中央流行疫情指揮中心11月起陸續有條件開放合法休閒娛樂場所營業，各夜店、KTV每逢周末多須排隊等候、人潮熱絡。

近日氣溫雖然驟降，周六日民眾到夜店等休閒行業，警察局第六分局3日執行「除暴安民專案」與擴大臨檢勤務，針對營業場所加強臨檢，防範發生酒後滋事、聚眾鬥毆等案件，並清查工作人員及消費者是否遵守防疫規定。

警方臨檢時，3日晚上近12時，在西屯區一家夜店查獲曾姓業者竟在禁菸場所業者提供菸灰缸，且未於所有入口處設置明顯禁菸標示，21歲李姓男子等4名民眾於禁菸場所內吸菸，公然吞雲吐霧。

4日凌晨5時，警方在西屯區一家KTV查獲 11月19日遭台中地院通緝的20歲劉姓男子，此外，警方也在3日晚間10時40分許，在西屯區凱旋路與敦化路口，查獲22歲莊姓男子無照駕駛，莊男稱表示在學習開車，無照駕駛上路，警方立即依照違反道路交通管理處罰條例告發。

警方強調，除針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，並輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制勤務，防範可能衍生的衝突情事。

另結合台中市政府經濟發展局、都市發展局及消防局，針對各營業場所防疫措施、建築結構、消防安全設備及其他行政法規事項，同步實施聯合稽查，守護市民安全與健康。

警第六分局分局長蔡元戎表示，警方加強宣導防疫及勿酒後滋事等觀念，要求業者落實營業責任；現場除逐一清查工作人員與消費者身分，及重點稽查是否攜帶疫苗接種記錄卡等，查察是否落實防疫相關規定。

若業者或消費者有違反其他行政法規事項，檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；呼籲業者善盡社會責任，店內消費者若有脫序行為或涉及不法應即時勸阻、制止，避免事端擴大，並迅速通知警方到場處理。

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