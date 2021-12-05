一名女大生表示，近日剛交往體育系的男友，媽媽十分關心兩人的交往，幾次她帶男友回家吃飯，媽媽都煮得特別豐盛，還端上麻油雞佛，等她要回學校時，媽媽還偷塞一大包保險套給她，讓她哭笑不得直呼「媽媽對體育系男生是不是有什麼誤會」。

原PO日前於論壇《Dcard》透露，現在是大四生，自從大一和前男友分手後，空窗近3年才和現在的男友在一起，對方是體育系的學生，由於很久才脫離單身，媽媽又非常關心她的終身大事，因此在她帶男友回家吃飯時，媽媽總會煮一桌豐盛的料理招待。

原PO說，每次帶男友回家吃飯，菜色都異常豐富且「生猛」，其中必有一道麻油雞佛，令她十分不解，某次她從家裡要搭車返回學校宿舍，媽媽追上去拿了一袋東西給她，她以為是衛生棉，但回到宿舍後發現摸起來手感不太對，打開發現裡面有多達25個保險套。

原PO寫道「媽媽妳對體育系是不是有誤會？不是所有體育系都是瘋狂做菜的」。她忍不住傳訊息詢問媽媽，沒想到媽媽竟然說「我想說運動員需求都很大」。

媽媽給的袋子裡面裝滿滿的保險套。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友全旳笑翻，「媽媽超開放」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「這數量不便宜欸」、「我體育系，我都不知道我那麼猛一晚要25個」、「媽媽是不是把自己用不完的塞給妳啊」。