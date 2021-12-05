CNN王牌主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）因動用人脈幫助涉入性騷案的哥哥、前紐約州長古莫準備官司，4日被CNN開除。

美國有線電視新聞網（CNN）昨（4）日開除王牌主播克里斯．古莫（Chris Cuomo），對此克里斯．古莫回應「失望」。另據美媒報導，克里斯．古莫私下對CNN的決定「暴怒」。

CNN「古莫黃金時間」（Cuomo Prime Time）節目主持人克里斯．古莫因爆出利用職權，幫助涉入性騷擾11女的哥哥、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）準備官司，4日遭CNN開除。

他在CNN公布解僱後隨即發布聲明：「這不是我希望在CNN結束的方式，我已經告訴過你們我為何、以及如何幫助我哥哥。所以現在讓我說，雖然令人失望，但我對古莫黃金時間團隊、以及我們在競爭最激烈的節目時段作為CNN第1名節目所做的工作感到無比驕傲。」

美國《野獸日報》（The Daily Beast）4日引述消息人士指出，克里斯．古莫對於自己被CNN開除「暴怒」，目前正在和律師商討如何進行後續行動。

CNN昨日宣布開除克里斯．古莫，指出在審查克里斯．古莫幫助前紐約州長古莫訴訟的過程中發現「額外資訊」，因此決定立即開除克里斯．古莫，CNN並未說明「額外資訊」指的是什麼。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）上周公布古莫性騷案的進一步調查資訊，發現克里斯．古莫曾告訴哥哥的幕僚，將會動用自己的資源調查指控哥哥性騷擾的女性，此舉明顯違反新聞倫理。CNN的內部審查更發現，克里斯．古莫向CNN揭露的資訊與紐約州的調查結果不符。

報導引述消息人士指出，CNN在3日決定開除克里斯．古莫，總裁朱克（Jeff Zucker）於4日通知克里斯．古莫這項決定，朱克在給員工的內部信中沉痛表示，做出這項決定並不容易。

在克里斯．古莫最初爆出護航哥哥時，CNN內部就出現對他不滿、要求開除的呼聲，不過CNN第一時間選擇力挺，並未懲處克里斯．古莫。

不過消息人士透露，由於古莫不斷爆出問題，從長遠來看，克里斯．古莫與CNN的關係已經不可能維繫下去，對於CNN來說，克里斯．古莫最終是一個「有毒且令人分心的存在」，「CNN做了正確的事。」

「古莫黃金時間」是在每周一至周五晚間9時的黃金時段播出，在CNN的黃金時段節目中收視率最高。