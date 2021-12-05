美國本土陸續出現COVID-19病毒變異株Omicron病例，至今全美有12個州共20人以上確診；白宮防疫專家佛奇表示，Omicron變異株已進入社區感染，病例將一天一天增多。

財經媒體CNBC網站報導，美國猶他、麻薩諸塞、加利福尼亞、明尼蘇達、科羅拉多、夏威夷、內布拉斯加、賓夕法尼亞、馬里蘭、密蘇里、紐約、新澤西等州都出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例。

出現在美國的Omicron病例中，年齡、疫苗注射情形與旅遊史各不同，不過目前為止都屬輕症，尚未發現重症。部分Omicron確診者最近曾到南非旅行，但也有確診者沒有相關旅遊史，顯示Omicron變異株已進入社區感染。

南加州的洛杉磯郡衛生機關2日宣布洛杉磯郡第一例Omicron確診。這名成年患者已完整接種疫苗，11月22日自南非返回美國，目前在家自主隔離。洛郡暫時沒有進一步升級防疫措施的計畫。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）3日在彭博（Bloomberg）電視台的連線訪談中表示，Omicron變異株無疑已在美國進入社區感染，病例數只會越來越多。

佛奇說，他正密切關注南非Omicron病例的發展，特別是這個新變種病毒在已接種疫苗的人身上具有何等傳播能力。

科學家與衛生機關仍在蒐集資料，瞭解Omicron變異株在已接種疫苗者身上的傳播力，或形成重症的機率。CNBC報導，目前在美國出現的Omicron確診患者都是輕度到中度症狀，尚無重症住院的情況。

佛奇3日在白宮簡報時持續鼓勵民眾注射疫苗，他說研究證據顯示，施打疫苗追加劑有助於提升抗體，對抗多種COVID-19病毒變異株，「我們有充分的理由相信，接種完整疫苗並施打追加劑，都能獲得一定程度的保護」。（編輯：郭中翰）1101205