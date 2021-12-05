《華燈初上》精采無冷場的劇情，口碑熱度持續延燒，劇中許多渣男金句更是讓人恨得牙癢癢，女主播陳乃瑜就在臉書透露因為這齣劇，跟同事聊起過往感情中遇過的渣男，如回想起來覺得當時「根本是自虐」，引起網友熱議。

陳乃瑜表示近來和同事聊到戲劇《華燈初上》，才發現過往都曾愛過渣男，不禁反問：「每一個人心中都有一個渣男前男友？」不過那些年的眼淚，如今都變成對青春的訕笑，甚至覺得當時年輕時熱切的愛，現在看起來根本是自虐行為，但也意外發現到這些渣男，似乎都有一些相同特質。

陳乃瑜列出四大項渣男共同特質。（陳乃瑜 美人瑜媽媽 臉書）

陳乃瑜細列出四大項渣男特質，分別是「瘋魔熱烈的曖昧追求」、「令人心花怒放的謊言」、「損人貶抑甚至是威」、「他最了不起蒿兔鷺鷥」，簡單來說就是始終曖昧不負責任，加上強烈的佔有慾、控制欲，讓自己只能成為他嘲諷、威嚇的對象，而且性格過分自信到認為就是真理，不容許被質疑，因此不忘提醒如果大家遇到渣男，一定要做出正確的決定，才不會後悔過日子。

對此，網友也紛紛回應：「愛不到妳就想把你毀掉，不然就霸凌妳」、「佔有慾太強真的很可怕」、「男人不夠渣，狂收好人卡……好男人的血淚控訴」、「還好本人一生阿彌陀佛」、「遇到渣男就是要快點離開才能自保啊」、「偏偏渣男很多人愛」。