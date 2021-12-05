52歲潘姓女子到超商郵寄，店員得知對方欲寄出存摺及提款卡，懷疑女子遭騙而向警方報案，員警趕到苦口婆心向潘女解釋，這是常見的假借貸真詐騙手法，一旦寄出，帳戶將成為詐騙集團犯案工具，且勞神傷財，所幸女子了解到自己遭詐，取消寄出提款卡及存摺的念頭。

潘女向警方表示，她在社群媒體上見到借貸資訊，和對方互加通訊軟體好友後，被告知辦理貸款前，必須先進行身分審驗，得將存摺與提款卡寄送至指定處所，所以才會前來超商郵寄。

員警告知潘女，這是常見的假借貸真詐騙手法，萬萬不能信以為真，否則帳戶將成為詐騙集團犯案工具，若被指證與詐騙行為有關，帳戶凍結後，除了無法正常提領外，後續刑事訴訟流程更會勞心傷財。

警方表示，此次能順利攔阻，超商店員功不可沒，原來轄區員警至超商巡簽時，皆會特別向店員們進行反詐騙宣導，告知常見的詐騙態樣，因此店員在與潘女交談過程中，特別關心其寄件用途，赫然發現潘女疑遭遇詐騙，才會趕緊向警方求援，沒想到最後真的與員警聯手阻詐，實在是個寶貴的經驗。

警方提醒民眾，勿將存摺、身分證等重要個資文件隨便寄出或交付陌生人，詐騙集團常利用臉書及通訊軟體，刊登不實求職或貸款廣告，誘騙民眾將存摺、金融卡、身分證及印章，以包裹寄到指定地點，民眾不僅淪為人頭帳戶，還會成為詐欺共犯遭到法辦，因此辦理各種業務應循正當管道，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙專線進行諮詢。