飛龍國際（Draken International）

飛龍國際（Draken International）已簽約，向挪威買下多達12架F-16戰機，加入今年稍早買進的12架荷蘭退役F-16，讓迅速擴張的「紅軍」機隊更壯大。

據《動力》（The Drive）網4日報導，飛龍國際已是全球最大的私營戰術戰機訓練公司之一。除了F-16外，還有12架前南非阿特拉斯（Atlas）「獵豹」（Cheetah）戰機、22架前西班牙「幻影」F1M，以及各式其他亞音速戰機。

飛龍國際3日在臉書（Facebook）上宣布，雖然和挪威政府簽約，但仍需要美國和挪威當局同意，至於價格則尚未公開。而據挪威國防物資局（Norwegian Defense Materiel Agency，NDMA）說，這些F-16最早可以在明年初交付飛龍國際，未來將支援對抗美國戰機的訓練。飛龍總部設在佛羅里達州林德湖畔國際機場（Lakeland Linder International Airport），也在歐洲承包戰機對抗訓練。

挪威國防物資局在聲明中說，2019年9月已受國防部委託，等這批F-162021年底退役時，便負責處理它們。