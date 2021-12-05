民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺指控PChome集團董事長詹宏志替林秉樞向媒體施壓，詹宏志卻被質疑說法反覆，對此，總統府表示，包括詹宏志在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。總統府期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

對於被指控替林秉樞向媒體施壓，PChome3日表示，詹宏志對林秉樞的個人生活一無所知，但詹宏志4日又坦承確實有幫林秉樞傳訊給記者。

對此，名嘴周玉蔻在臉書批評，好心肝特權疫苗事件之後，詹宏志居然沒辭掉總統府國策顧問「名器」？如今又爆出替林秉樞傳訊息給《鏡周刊》記者的醜聞，嚴重的不只是「施壓」媒體，詹宏志說詞反覆才更令人感到不可思議。

周玉蔻直言，「總統府現任國策顧問涉及公然說謊，這還適任嗎？總統府應該給個說法吧！」

總統府發言人張惇涵今天表示，詹宏志董事長已經有所說明。而根據目前媒體及各方所揭露的消息，包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。總統府的立場很清楚，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。