粘男狂踹繼子影片流出後在網路引發撻伐，由於他遲遲未主動到案說明，網友主動發動網路肉搜，警方也聲請拘票前往台中市逮人。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

粘姓男子昨天晚間遭鹿港警方拘提到案。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

粘姓男子昨天晚間遭鹿港警方拘提到案。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

抓到了！家暴渣男狂踹6歲繼子頭 警漏夜拘提到案

抓到了！只敢狂毆妻兒卻不敢面對司法。彰化33歲粘姓男子長達2年對35歲王姓妻子和6歲繼子暴力拳腳相向，卻因為是前副議長粘仲仁二哥之子，家族在地方勢力龐大，讓王女一度求助無門；檢警近日介入重新偵辦，警方4日晚間持拘票在台中市找到粘男，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。

王女因遭受家暴離婚，帶著兒子與粘男交往後2年前登記再婚，不料竟又是另一場家暴惡夢的開始，今年7月28日王女母子遭家暴，在彰化縣政府社會處介入後，雙方已於今年10月離婚，且母子倆也獲安置；粘男涉犯傷害等罪，遭彰化檢方起訴。

近日王女透過閨蜜找上網紅正義哥協助，將今年3月粘男連續狂踹倒男童，男童還迅速爬起被踹、且不敢哭的影片外流後，讓不少網友拳頭都硬了；王女3日晚間再次在社工、正義哥等人陪同下前往警局報案，鹿港警方連夜取卷積極偵辦中。

打人的粘男，是已故前副議長「彰化砂石教父」粘仲仁的姪子，其伯父曾任鄉代會主席，粘男父親則是粘仲仁的二哥，綽號「大目廣」的粘仲廣，生前亦曾擔任鄉民代表，家族在地方勢力龐大。

由於檢警傳喚粘男說明卻遲未到案，不少網友擔心粘男躲起來，甚至在去找王女麻煩，以粘男照片、車號在網路發動肉搜，不斷主動提供線索，一度傳出粘男從鹿港福興躲到和美，最後又逃逸，最後只躲藏一天，終被警方找到。

鹿港分局指出，全案3日深夜連夜取卷積極偵辦，並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦及聲請拘票；並於4日19時許在台中市拘提該施暴粘姓男子到案，展現警方偵辦之決心，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。

警方呼籲，暴力零容忍，民眾如遇同居關係暴力，或有孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾情形，可撥打113、110專線，如在照顧兒童及少年之過程中遇有任何困難或疑問可播打馬上關懷專線1957及社會處單一窗口專線7202056諮詢，透過專業社工人員或警方服務，將可盡快救援在生命危機中的受暴人或兒童。

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★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。