新北市長侯友宜為89位通過培訓的文化大使授予勳章、證書及推薦信。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜在市政早餐會中分享他擔任菜鳥刑警、警大校長時光與外甥納豆的小故事，以自身經歷勉勵大使們，人生要追求的不是職位而是定位。（陳慰慈攝）

首屆新北文化大使授證典禮今在新北市府6樓大禮堂舉辦，共有89位青年學子通過培訓，新北市文化局表示，完成授證的文化大使，除可以獲得進階的實習大使培訓機會外，未來將依學員意願安排至新北市藝文場館實習，並實際參與場館運作及文化活動籌備。

新北市長侯友宜今為89位學子授予勳章、證書及推薦信，因受到疫情影響，大使們以布毛巾等方式製作早餐，打造獨特的市政早餐會，邀請市長及家長們用「眼睛品嘗」餐點，同時向大家報告大使養成過程的辛苦及趣味。

侯友宜表示，新北市有29區加上又是最多新住民人口的都市，是一個多元文化大熔爐的好地方，新北市文化大使是新北市第一支為推廣多元文化的團隊，傳承文化並提出創新思維，盼藉著他們的傳播力量來詮釋文化的不一樣，提升新北市的國際能見度。

侯友宜指出，今年是第一屆，共招募415位具有音樂、舞蹈、語言、攝影等各種才藝的學員，歷經「入選培養、完全培力、服務學習、學習創發」等四階段的培訓，最後有89位非常優秀的青年通過考驗成為新北文化大使，相當不容易。

侯友宜並在市政早餐會中分享他擔任菜鳥刑警、警大校長時光與外甥納豆的小故事，以自身經歷勉勵大使們，人生要追求的不是職位而是定位，期許未來新北文化大使們藉由這次系統性培養及訓練，從不同角度重新理解多元文化，一起投入多元文化事務的推動，透過青年的行動力及實際國際事務參與，把新北市帶到世界去。

文化局表示，文化大使招募活動雖於近期結束，但因各方反應熱烈，招募期間延長至12月31日，想擔任新北文化大使的15歲到35歲青年，可上文化局官網查詢。