大陸國家能源局日前發布資料顯示，大陸風電併網裝機容量突破3億千瓦（度），較2016年底翻倍，是2020年底歐盟風電總裝機的1.4倍、美國的2.6倍，已連續12年穩居全球第一。

據大陸國務院主辦的《經濟日報》報導，大陸的風電產業技術創新能力快速提升，已具備大兆瓦級風電整機、關鍵核心大部件自主研發製造能力，建立了具有國際競爭力的風電產業體系，低風速風電技術位居世界前列，國內風電裝機90％以上採用國產風機，10兆瓦海上風機開始試驗運行。

報導指出，全產業鏈集成製造有力推動了大陸風電成本持續下降，近10年來陸上風電專案單位千瓦平均造價下降30％左右，產業競爭力持續提升，風電機組產量已占據全球三分之二以上市場占有率，作為全球最大風機製造國地位持續鞏固，2020年全球前十大風機商中，中國公司占據七席。

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩認為，風電是實現「雙碳」目標的主力軍，如果未來沒有顛覆性的新技術突破，電力系統「脫碳」將主要依靠風電和太陽能發電。

同時，秦海岩認為，由於風電成本已經與傳統化石能源發電持平甚至更加經濟，具有進一步降成本潛力，風電的大規模應用會降低全社會用能成本，實現更經濟的能源轉型。