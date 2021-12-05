12月18日將舉行全國性公民投票，台中市政府勞工局表示，公民投票日雇主依法須給假，以保障勞工的投票權益，違者最高可處100萬元罰鍰，並應補給工資。

今年全國性公民投票案受新冠肺炎疫情影響延至12月18日舉行，勞工局表示，依據勞動部公告，指定公民投票日為勞基法第37條第1項規定的應放假日（俗稱國定假日），公民投票日雇主依法須給假，以保障勞工的投票權益。

勞工局長張大春表示，保障勞工行使投票權，公民投票日當天具有投票權且該日原屬工作日的勞工，業者應予放假一日且工資照給，又「一日」是指自午前零時至午後12時連續24小時，雇主如徵得勞工同意於該日出勤，出勤工作時間，應加倍發給工資，且應不妨礙投票。

但該日若原屬勞工休息日或例假者，本得行使投票權，不另給假，若雇主徵得勞工同意於休息日出勤者，應依勞動基準法規定計給加班費，且應不妨礙其投票。

勞工局指出，投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施，因此，公民投票日雇主應依法給假，以保障勞工投票權，若雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元以上，最高100萬元的罰鍰，並應補給工資。