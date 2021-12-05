李國毅酒駕畫面曝！違規迴轉遭攔竟「加速逃逸」遭開3罰單最少噴4萬

男星李國毅演出的作品廣受好評、形象良好，今年還擔任創世基金會「寒士吃飽30」活動愛心大使，4日下午3時許酒後開車在新北市新莊區遭警方攔查，李男一度加速逃逸約600公尺，酒測值達0.33毫克超標，另外，又被開出違規迴轉及不服從稽查取締、酒駕3張罰單，罰鍰至少4萬元起跳，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦，地檢署複訊後無保飭回。

李國毅4日下午3時許，酒後開車行經新莊區中正路違規迴轉，新莊警分局警員當時正站在路口，第一時間攔停，但李並未配合，反而開車加速駛離，警員立即騎乘機車追捕，追逐約600公尺後將他攔下。

李男搖下車窗後，警員聞到濃濃酒味，酒測值達0.33毫克超標，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。警方指出，李男違規迴轉、酒駕加上第一時間不服從稽查取締，依違反《道路交通管理處罰條例》開出3張罰單，罰鍰至少4萬元起跳。

據悉，李國毅畢業於國立台灣體育學院休閒運動學系，擅長田徑、游泳和籃球，高中時曾獲得台北市跳高冠軍，2006年憑藉電影《單車上路》開啟演員道路，2018年主演電視劇《麻醉風暴2》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

李國毅今年5月才宣布和長跑16年女友橘子結婚，9月再分享愛妻懷孕喜訊，10月升格新手奶爸。李國毅則在臉書中致歉說，酒駕沒有理由，認錯配合並且接受處罰，現在才剛剛回到家，即日起會深刻反省並且永不再犯，做了不好的示範，在此鄭重向社會大眾道歉。

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