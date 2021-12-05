大陸女星范冰冰是演藝圈公認的白皮膚代表，她擁有一張精緻鵝蛋臉和俏麗五官，是著名的美人胚子，范冰冰的美貌甚至輕鬆駕馭一般民眾的無P鏡頭，而范冰冰近日就被陸網曬出她出席活動的無P照，就算從范冰冰被PO出模糊的截圖照，仍被網大讚顏值比精修照好看。

范冰冰日前身穿一襲淡黃色長裙、頂著一頭烏黑長髮，氣質亮相美容集團晚宴，范冰冰優雅又不失霸氣，而范冰冰禮服胸前的平口設計，讓她大方展現白皙美胸和鎖骨線條，范冰冰舉手投足狂噴仙氣、魅力十足，同時，陸網友也曬出原相機拍攝的照片和影片，范冰冰的顏值依舊精緻，就連網友從范冰冰的影片截圖，雖然畫面模糊，但美度仍不輸精修照，范冰冰還被網封是「動態比精修更美」、「現實生活中美成這樣真的太驚人了」、「就顏值這方便，她真的可」、「范冰冰的美貌真的太能打了」。

范冰冰身穿一襲淡黃色長裙，氣質出席活動。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰這一身淡黃色公主風打扮，神似經典動畫電影《美女與野獸》的公主「貝兒」，不過細心網友也發現，女星Angelababy日前也曾以一襲黃色蓬裙禮服被譽為真人貝兒，不過范冰冰40歲精緻顏值，完全沒輸32歲的Baby，反而更有氣質。

范冰冰無P照依舊高顏值。（圖／取材自二丁目怪獸微博）

其實，范冰冰被PO無P照已非第一次，她日前就曾被曬出獨自坐在街頭、出席時裝活動的無P照，范冰冰接連被讚肌膚白皙透亮、五官精緻，狀態極佳的范冰冰甚至被形容是自帶光芒：「人很白很美，在人群中會發光那種」。