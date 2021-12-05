今天是國際志工日，最近參訪淡水動物之家的民眾在每週三上午都會看到一個嬌小美麗身影穿梭於動物犬舍之間，她是遠從日本來台依親的志工下坂未華，由於她在日本讀動物看護科，並有獸醫助理的證照，憑著熱愛動物的一顆心及專業能力，勇敢在陌生環境擔任志工，每週風雨無阻到淡水動物之家擔任志工，經她照顧毛寶貝變得社會化且親人，增加被認養機率，可說是毛寶貝的照護天使。

下坂說：「一直以來都期待著有一天可以到動物之家當志工，今年因依親來到台灣，也將在日本養的貓咪，經過檢疫入境程序一同帶來台灣生活，做到「愛牠，就不抛棄牠」的飼主責任。

在台灣生活上軌道後，她查詢到淡水有1間公立動物之家，於是致電詢問要怎麼加入志工行列，在經過修習志願服務基礎課程與動保法規相關課程，取得共14小時的學習證明後，正式成為淡水動物之家的志工。」

每周三她到淡水動物之家就綁上圍兜，搖身一變當起餵食貓狗、清掃糞便、牽繩散步的動物保姆，並協助觀察動物的身體狀況，若有異常立即回報獸醫師，讓牠們可以立即獲得妥善治療。她期許未來可以盡一份心力，發揮自己在這方面專業知識，協助照顧生病、受傷的犬貓，換藥與清理傷口，讓毛寶貝都能恢復健康，找到愛牠的主人。

新北市動保處表示，動保志工們對毛寶貝的無私奉獻，並展現出人對不同物種生命的尊重，在這些志工心中動物保護是彼此間共同語言，人與人之間因此而相互接近而合諧，這也是動物保護最終目的。