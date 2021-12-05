民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴一案引發案外案，外界發現林秉樞與許多民進黨人士交情匪淺，其中一位被點名的前民進黨祕書長羅文嘉，今凌晨於臉書發文表示，2019年確實有面試過林秉樞，認為對方夠格來黨部工作，但後來又作罷。不過羅並未說明作罷原因。

羅文嘉指出，某電視名嘴近日提到「林秉樞在曾在民進黨中央黨部擔任寫手，是羅文嘉擔任祕書長期間把他帶進民進黨中央的」。這是穿鑿附會，不是事實的說法。

羅文嘉說，自己在2019年擔任黨祕書長時，收到林秉樞履歷，經面談後，認為他學識合格、態度積極，文章也寫得不錯，可以來黨部工作，但此事後來作罷。不過羅文嘉並未說明，作罷的原因是什麼。

羅文嘉表示，有段時間，林秉樞很熱心，會把寫的文章跟看法分享給自己，並表達支持之意，但沒多久後，就沒他的消息，也不會主動去注意林秉樞，直到今年農曆年間在一場活動中偶遇，才又想起這個年輕人，但羅並無說明是什麼活動。

羅文嘉指出，媒體報導出來前一晚上，林秉樞透過一個朋友，說想跟他通電話，林秉樞表達自己正跟一位公眾人物談戀愛，但被女友的前男友騷擾，並把消息透露給周刊，「希望我能否跟周刊溝通。我隨即回覆，這是不可能的事」。

羅文嘉說，有許多朋友，包括學術圈，文化圈、政治圈的，被扯入這則新聞事件，自己都能理解他們的感受，因為自己那個世代的中年人，普遍都有一種愛才惜才的心情，對認真、主動、有點才華的年輕人，都會不吝惜給予幫忙或機會，因為我們年輕時也曾這樣被對待。

羅文嘉表示，過去30年，自己面試、晉用、鼓勵、支持過許多年輕夥伴，會看他們的作品、了解他們的民主價值觀，但從不會去過問他們的感情生活或愛情觀。也不願看到因為一些少數暴力渣男的行徑，失去對年輕人的信任。