新北市育局日前在新北高工辦理3場「校園霸凌事件調查人員知能研習」，邀集新北巿各級學校教職員2百餘人參與，以課程講授及互動課程讓研習人員實際參與案件處置，藉以提昇教職人員校園霸凌防制處遇知能，共同實現霸凌「零容忍、零誤判、零遺憾」三零目標。

教育局表示，研習目的在強化新北市各級學校防制霸凌因應小組成員對校園霸凌防制處遇知能。因校園霸凌事件的當事人是學生，而第一線處置人員就是老師及行政人員，因此期望每位老師都能對霸凌事件具備敏感度及熟悉法規，藉由學輔及教職人員互相合作提供當事人需要的協助。

研習規劃以校園霸凌防制準則解析、校園霸凌事件行政調查相關法律規範、霸凌事件調查程序與訪談技巧實務及案件處遇經驗分享等課程為主軸，讓研習人員對校園霸凌防制工作有更深入的認識，共同守護新北學子建構友善和諧的校園學習環境。

新北高工主任教官覺志弘分享說，雖然處理過許多校園霸凌案件，也協助不少學生走過霸凌事件的陰影重返校園正常就學，但仍然覺得在霸凌案件的處遇還有許多精進空間，藉由這次研習，除瞭解相關規定的意義，也獲得許多案件處遇的方法，更有實質助益及收穫。

中平國中生教組長鄭勝隆表示，講師們藉由各類型案例分享，深入淺出的剖析，說明各種狀況處置及注意細節，讓伙伴們更加瞭解防制校園霸凌相關規定與實務作法，面對未來相關事件處理，更具信心能為友善和諧的校園環境貢獻一份心力。

教育局長張明文表示，新北市重視校園霸凌防制工作，為提高師長防制警覺性，要求各校對於校園內發生「多欺少、強欺弱」的欺凌行為，應主動告知被行為人及家長相關霸凌事件處理程序，同時持續推動「防制霸凌—校園滿天星計畫」，藉此研習建置本市防制校園霸凌人才庫，提供各級學校霸凌案件處遇資源，一同建構安心學習、孩子快樂成長、家長放心的友善校園。

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