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屏東縣春日鄉2日晚間發生比特犬咬死孩童的慘劇，據了解，飼主事後無信心再養，犬隻目前由縣府收容，不排除人道毀滅。而台灣愛狗人協會理事長顏杏娟4日PO出第一次探視犬隻的影片，畫面中狗狗瘋狂撒嬌，讓她忍不住提問「當天到底怎麼了？」

屏東春日鄉2日晚間驚傳比特犬咬死3歲男童。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

顏杏娟4日在個人臉書發出探視釀禍比特犬的影片，影像中狗狗緊緊蹭著顏杏娟不放，很享受被撫摸頭部，甚至只要摸著頭的手一離開，犬隻就會立刻抬頭討摸，看似相當溫馴，顏也感嘆寫下，「第一次見面就這麼塞奶，當天到底怎麼了？你會咬三歲小孩啊」。

影片曝光後，不少網友在留言區為狗狗請命，憂心狗狗恐會被人道毀滅，「動物無罪，有罪的是人類」、「為比特請願」、「請願+1」、「願意為比特犬請願+1」、「拜託救救他」、「請救救牠」。

回顧此起案件，春日鄉一名3歲男童趁媽媽出門買晚餐時跑到鄰居家玩，卻因不明原因被鄰居有上鍊的比特犬緊咬，小小的身軀被撕裂，從胸腔到肚臍被扯開大洞，當場臟器外露，雖經緊急送醫仍回天乏術，最終宣告不治。警方則將江姓飼主因依過失致死罪送辦。

屏東縣政府農業處調查發現，該犬隻並無植入晶片也未結育，已違反動保法，前者可開罰新台幣3000元至1萬5000元，後者可罰5萬元至25萬元，後續將對犬隻進行評估，待檢察官裁示後才會決定如何處置，只是犬隻曾咬死人，又被列為兇猛犬類，極有可能人道毀滅安樂死。