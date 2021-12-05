民進黨立委高嘉瑜受暴案爆發後，施暴的林秉樞的背景也遭起底，在林母的告別式上，不僅許多政治人物到場，還有許多政商名流都有送花，引發社會關注，對此，資深媒體人王時齊披露，台積電之所以會送花是因為林秉樞之前在一場活動上，曾和台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬合照，所以台積電禮貌性送花；王認為，林秉樞應該也是自己去要花的。

王時齊3日在政論節目「鄭知道了」上表示，自己是林秉樞的臉友，過去曾跟林秉樞有過互動，譬如林秉樞會傳訊息來，針對最近的政治議題來分享看法跟意見，不過已經有很長時間沒有林秉樞訊息，等到新聞爆出來時，自己看到才發現「原來是這個人」。

為何會對林秉樞有印象，王時齊稱，除了林秉樞本身有想法，會讓人覺得是知識文青外，林秉樞還會在臉書分享吃高級料理和名人的合照，這會讓人覺得其家境應該還不錯，等到高嘉瑜受暴案披露後，她才驚訝發現，原來這一切是林刻意經營出來的人脈，因為許多人根本和林不熟，那些合照都是在某種場合下，林來要求合照而已，然後拿來利用經營人脈關係。

此外，王時齊稱，她知道為何台積電會送花去林秉樞的母親告別式，是因為林有參加台積電基金會一場活動，有跟張淑芬合照，也把照片po在臉書上，這就會讓人認為林也跟張忠謀家有認識，覺得林並非泛泛之輩，所以台積電也因為這個關係，禮貌性送花；王直言，自己相信林秉樞也有去要花，否則台積電也不會知道這件事。