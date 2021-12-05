民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，還引發網軍案外案，林秉樞被查出在訊息中以「老大」稱呼前立委段宜康。國民黨前文傳會副主委鄭照新痛批，民進黨網軍拿著政府預算，掏空國家，支持國民黨立院黨團提案刪除政府不務正業的「所有網路輿情監控與宣傳預算」。

鄭照新質疑，林秉樞到底為什麼叫段宜康「老大」？為什麼一個幾年前還窮到要恐嚇媽媽要錢的人，沒過幾年有2300萬收入天天住飯店？他手中有那麼多帳號帶風向，綠營網軍的錢是誰給？

鄭照新表示，除了林秉樞、台獨機關槍李伯璋、反串被抓包的林瑋豐、法院認證逼死蘇啟誠的楊蕙如，「幹著毀人名節惡事的綠營網軍，有多少是五鬼搬運、巧立名目，層層白手套從政府內宣預算掏空國家，掛著羊頭賣著狗肉？」

鄭照新強調，支持國民黨立院黨團提案刪除政府不務正業的「所有網路輿情監控與宣傳預算」，政府的錢是要用來為人民服務，不是用來愚弄人民。