藝人元元（吳婕安）有著天使臉孔及火辣身材，在上綜藝節目時表現出傻大姐的呆萌個性，而被網友封為「呆萌女神」，昨（4）日元元不怕寒冷PO出穿泳裝影片，讓粉絲大飽眼福也擔心她受寒要拿外套給她穿。

元元在IG有著94萬人追蹤，且活躍於各大綜藝節目，經常在社群分享美照的她，昨（4）日元元PO出一支在海邊舞動13秒的影片，能見到元元穿著一件粉紫色低胸平口流蘇泳裝，隨著韻律晃動身體時，也讓她上圍更波濤洶湧，而元元也問粉絲「如果你在海邊看到我你會？」讓演藝圈好友熊熊回應「超Q 抱緊處理。」元元也大方回「給妳抱」，小鐘則歪樓「想洗車」。

藝人元元影片一PO出不到一天就吸引4萬多粉絲觀看，也讓粉絲留言「我不知道我要看哪裡了」、「先找妳自拍一張」、「拿外套給妳披上」、「這個好辣 我不太會吃辣，所以一般都選元味」、「可以把元元拉進海裡」、「我喜歡元元的舞蹈和愛心，進入我的內心世界」、「元元跳舞好可愛」看來元元的可愛舞蹈兼秀好身材再度圈選一票粉絲。

此外，近日元元上節目才分享通告減少，原因是在股市買電子股時賺到百萬，親吐「有陣子沒上通告，就是因為賺太多錢！」但也提醒大家之前也是有虧過，但一定要設停損點，股票真的有風險。