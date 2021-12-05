大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰，傳聞身家高達9000多億，富貴背景被大陸網友封為「國民老公」，想不到他最近傳出名下的債權類資產被欠款近6千萬人民幣（約台幣2.6億），落到以起標價1100萬（約台幣4860萬元）上網拍賣的下場。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，王思聰任職董事長的熊貓互娛文化有限公司（簡稱：熊貓互娛）上線公開拍賣平台，目前被30多位債務人欠近6000萬人民幣（約台幣2.6億），債權拍賣起價人民幣1100萬（約台幣4860萬元）。據了解，熊貓互娛2020年1月就進入實際破產清算程序，該公司上半年拿出約9千件庫存商品，以網拍人民幣3100萬（台幣1.3億元）出售，溢價率高達991%，這次則是繼拍賣庫存品後，首次債權類資產拍賣。

熊貓互娛是王思聰2015年投資的直播平台，服務項目主要為電競遊戲直播，不過2018年遭直播主控訴拖欠簽約費人民幣1.5億元（約6.5億台幣），2019年被列為失信企業，同年3月熊貓互娛關閉服務器，資遣員工。

王思聰公司破產情形，引發大陸社會關注，一度衝上微博熱搜冠軍，有專業網友分析，熊貓互娛討不回來30多位債務人積欠的人民幣6000萬，將債權以起跳價人民幣1100萬拍賣，理論上應要回人民幣6千萬，但應該很難要回來，所以才打折以人民幣1100萬拍賣，拍賣網站還特別提醒，對外債權可能存在全部或部分無法追回而產生損失。