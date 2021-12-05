1輛自小客車4日行經宜蘭縣礁溪鄉興農路平交道時，疑因未保持安全車距，車輛經過白色停止線、通過鐵道時，平交道遮斷桿降下，導致座車遭遮斷桿擊中，但駕駛懷疑是遮斷桿故障而報案，鐵路警察經調查後，依違反《道路交通管理處罰條例》54條第3款，對駕駛開出3.4萬元罰單。

昨下午6時許，曾姓男子駕駛自小客車行經興農路平交道，由於正逢假日，礁溪市區車多壅擠，興農路平交道距離市區近，但曾男因緊跟著前面一輛車，雖然通過停止線平交道號誌才響起，但在通過鐵道後，卻因前車停等，無法駛離平交道範圍，卡在平交道遮斷桿下進退不得。

當時一列自強號正要通過，曾男座車遭遮斷桿擊中後，才隨前車前進緩緩駛離平交道，並沒阻礙列車行進，但車頂、車尾遭落下的遮斷桿擊中，曾男認為可能是遮斷器故障而報案。

由於近日台鐵大小狀況不斷，鐵警等單位獲知後慎重其事，立即調閱平交道監視器查看，才發現並非是平交道遮斷桿故障，警方認為曾男是屬於在鐵路平交道臨時停車，除了3.4萬元罰鍰外，還吊扣駕駛執照1年。

鐵路警察提醒，駕駛民眾看到平交道標誌或標線後，應降速至時速15公里以下，接近平交道時如前方有車輛，應等待前車駛離平交道適當距離，而後車能安全通過時，才能通過平交道。