韓國防疫當局今天表示，境內確認感染COVID-19病毒變異株Omicron的病例增至12例。其中數名為教會教友，可能在教會活動期間導致大規模群聚感染。

截至今天凌晨零時，確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株人數增至12人，其中4例為境外移入，8例為社區感染。防疫當局匡列疑似感染共22例。

韓國聯合新聞通訊社報導，新增3例皆為先前確診感染者的朋友，屬社區感染；先前確診感染者中3人曾在11月28日參與仁川某教會針對外國人舉行的活動，教會相關人員接連確診，其中多數未接種疫苗，後續恐出現大規模群聚感染。

當局為遏制新病毒變異株疫情擴散，目前匡列追蹤至少1088人，其中多達552人被列為密集接觸者。

韓國防疫當局1日晚間確認境內至少3例確診感染Omicron變異株，緊急宣布3日起兩週內對完全接種者恢復入境隔離規定；隨後也強化境內防疫措施，限縮私人聚會人數，並禁止未接種者參與私人聚會。

根據韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增5128例確診，連續6天單日確診人數在5000例上下，連通常病例數較少的週末也未見減緩。

入院治療中的危重症患者達到744例，病歿人數新增43例，累計達3852例。（編輯：郭中翰）1101205