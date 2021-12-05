民眾拍下一群人排排站等候垃圾車經過，接著就拋丟垃圾進車斗中。（鄭先生提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄前鎮區正勤國宅附近，被民眾拍下有許多民眾不等垃圾車停靠，沿途以「投籃」的方式將手中的垃圾拋丟到行駛中的垃圾車內，有人投籃失敗垃圾最後落地，同時遭到對向駛來的公車輾過捲走，畫面令不少網友傻眼。

一名鄭姓民眾5日上午8點多，拍下垃圾車行經時，前方已經有一群人等在路邊手上拿著垃圾，等到圾垃車一過就拋丟方式將垃圾丟進圾垃車，一整路大包小包垃圾就像投籃球般，沿途被丟進車斗中，但也有人瞄不準，其中一包藍色的垃圾袋直接被拋在外面，還被經過的公車壓過捲走，讓錄下影片的他，忍不住笑稱：「每天上演的街頭運動賽事！臂力要很好才能參賽，判斷力也要很好」。

影片底下不少網友也笑說：「全社區運動會？」、「被抄球了」，但也有人認為實在是非常危險。經查證該影片地點為前鎮區正勤國宅附近，環保局表示，該地點白天配套點位置為正勤路獅甲國宅與中華社區，停留時間為8點30至8點45分，民眾未至停靠點丟棄垃圾，而是在停靠點前遇垃圾車緩慢行駛時，沿線丟擲垃圾包。清潔隊將安排人員加強宣導請民眾提早到停留點等候丟棄垃圾，以維護安全及環境整潔。但還是希望民眾不要沿途追丟垃圾，否則追逐過程甚至拋丟時可能也會有意外發生。