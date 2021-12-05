韓國超人氣綜藝《Running Man》於每週日晚間6點在中天綜合台36頻道播出，，本週日(5日)播出主題「但代價是後付－實現願望」，由宋智孝率領熱播奇幻韓劇《來魔女食堂吧》的演員南志鉉、蔡鍾協及河道權，和班底們共創一場魔幻旅程。

網稱「男神收割機」的女星南志鉉，曾和池昌旭、徐康俊等多位男神演員搭檔合作，累積不少經典代表作。這次在《Running Man》的表現更是可圈可點，在進行遊戲《一對一力量對決》她對上女力士宋智孝，正當眾人對南志鉉予以忠告，「智孝力氣很大，要把她當成男的！」，這時南志鉉突然出手攻擊，這個舉動讓宋智孝驚訝不已：「她力氣很大！而且還一直笑！」，玩遊戲過程她始終保持著開朗的微笑，以獨有魅力收服眾人。

《Runningman》宋智孝（左）、南志鉉。(圖/中天綜合台提供)

首登《Running Man》的蔡鍾協，以高顏值受到高度關注，更讓在節目中有「戀愛青蛙」稱號的全昭旻，抓緊機會狂撩，惹得蔡鍾協害羞不敢直視。看似害羞的蔡鍾協卻在填寫願望清單時獅子大開口，「我真的很喜歡HAHA哥，希望他能買高性能音響給我！」無故遭點名的HAHA為逃避破財命運脫口而出：「我認識你嗎？」此話一出便眾人爆笑。更多團員有趣互動請鎖定中天綜合台每週日晚間6點《Running Man》。