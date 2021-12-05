康和證券5日表示，年關將近，也是年終獎金即將發放之際，海軍一四六艦隊有鑑於詐騙猖獗，為使官軍弟兄免於淪為被詐騙的對象，邀請康和證券澎湖分公司資深經理楊宇鴻於上周五（12月3日）前往澎湖海軍艦隊指揮部擔任「111年度反詐騙宣導」專題演講，剖析投資理財詐騙新手法與應對防範措施。

楊宇鴻表示，理財詐騙是近幾年來最新型態之詐騙手法，金管會非常重視投資人因理財被詐騙的情形，券商公會及期貨公會也都積極的宣導防範詐騙，紛紛在其網站都設有反詐騙專區。近來最常見之理財詐騙手法就是以簡訊、LINE群組獲得飆股的詐騙方式，在LINE、臉書貼上美女帥哥陌生人頭貼照片，邀請加入好友推薦複委託買暴跌港股及宣稱絕對獲利的假投資平台，或以Telegram之名莫名被Tag加入群組，同樣以飆股之名義誘導投資人到假投資平台，尤有甚者假冒理財名人加入群組推薦明牌或加入會員等理財詐騙方式。

楊宇鴻特別在講座中提到詐騙集團就是利用人性的弱點「貪與怕」進行詐術行騙。從早期的金光黨專挑老年人行騙，再逐漸演變成電話、簡訊、社群軟體、社群媒體、交友網站等詐騙手法，例如以電話、假冒檢察官、電信公司、健保局，誆稱購物被多扣款要使用ATM操作取消等等的手法，用恐嚇、讓人產生害怕的方式使人上當受騙。

還有在交友網站認識的網友，噓寒問暖待取得信任後開始假藉各種理由騙取金錢、慫恿投資等等，全都是詐騙的伎倆，稍有不慎就容易陷入到詐騙集團設下的圈套，所以防止被詐杜絕於一開始的「不起貪念」是重要。