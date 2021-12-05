王女3日深夜向警方報案後，4日晚間彰化縣政府社會處向檢方提獨立告訴，警方也將粘男拘提到案。（謝瓊雲攝）

彰化傳出33歲粘姓男子將妻兒當成出氣人肉沙包的家暴事件，讓網友憤怒並發起網路肉搜，警方4日晚間將粘男拘提到案，遭施暴的王女5日上午已帶著兒子前往彰化地檢署複訊，全案依傷害、妨害自由等罪嫌偵辦中。

王女8月帶著6歲兒子重新安置後，並在10月與粘男離婚，經過4個月沉澱，決定勇敢站出來面對，她整理出2年來母子兩人慘遭暴力相向的相關照片、影音，但多數都是發生在今年初、去年；依刑法規定，傷害罪為告訴乃論，提告有6個月告訴期限，王女得知恐怕無法為兒子討回公道，一度感到傷心悲憤，才會聯繫網紅正義哥爆料，揭發前夫惡行。

彰化縣政府表示，有關彰化縣「6歲童遭繼父虐打」一案，男童明顯遭繼父施以不當對待，因案母對繼父虐打兒少提出吿訴已過6個月的告訴期，為維護兒少權益，社會處4日晚依相關證據，及《兒童及少年福利與權益保障法》第112條，以主管機關的名義，主動向地檢署提起獨立告訴，對於繼父不當對待兒少致有嚴重傷害進行提告，以保障兒少的司法權益，表達對暴力行為的嚴重譴責。

社會處保護科長鐘泂偉表示，刑法上限制傷害罪受害者需在知悉犯罪人後6個月內提告，但多數受暴受虐婦女可能隱忍、害怕，錯過提告時機，因此社會處以主管機關名義，對兒少犯罪提獨立告訴。盼藉由獨立告訴讓更多受暴受虐婦女知道，暴力零容忍，社會處會當後盾，支持她們勇敢拒絕暴力。

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