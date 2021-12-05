中信兄弟在今年的總冠軍系列賽以4比0橫掃統一獅，拿下中信入主球隊後首冠、隊史第8冠，「封王遊行感謝祭」將在12日從臺中市政府出發，終點則是大本營洲際棒球場，5日兄弟也公布相關封王優惠活動，包含贊助商冀合作廠商優惠。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期力挺台灣棒球，為感謝廣大球迷對中信兄弟的愛護與支持，6日起推出中信兄弟聯名卡消費不限金額筆筆抽限量簽名球；中信卡卡友還可參加限量500名的12月帳單折抵7777元抽獎活動，還有新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）主場門票刷卡優惠，一同分享中信兄弟總冠軍封王的榮耀與喜悅。

中信兄弟球迷好康不斷，凡於12月6至12日到中信兄弟商品實體通路、網路商城刷中信兄弟聯名卡享17倍的超象點高回饋，活動期間刷中信兄弟聯名卡不限金額筆筆可抽「中信兄弟總冠軍球員簽名大球」１顆、「中信兄弟總冠軍MVP簽名球」10顆。活動期間申辦中信兄弟聯名卡，並於核卡30天內累積消費滿888元（含），以及中信兄弟聯名卡卡友累積消費滿888元（含）皆可獲得總冠軍限定口罩組。

此外，12月6至12日內，中信卡友們17享多重餐點優惠，持中信卡在麥當勞餐廳消費滿49元（含）即贈蛋捲冰淇淋兌換券乙張，即日起至2022年1月11日止，消費不限金額天天送咖啡買1送1分享券。12月6至12日王品集團－王品瘋美食APP的瘋Pay綁定中信卡付款享10%瘋點數回饋；另外，卡友到秀泰影城販賣部亦可用中信紅利點數、中信兄弟超象點160點兌換限定組合（含大杯碳酸飲料乙杯及中份爆米花乙份，每卡限領2份，全台限量7777份）。

喜愛運動的中信卡友則可於12月6至12日，持中信卡到尚智體育用品獨立門市單筆消費滿3000元（含）現折300元（每人每日限折乙次），至大魯閣棒壘球打擊場刷卡買代幣享買1送1優惠，還有小北百貨單筆消費滿299元（含），贈小北會員點1700點，首三日加碼贈刷卡金17元（每人限贈乙次）。

球迷朋友到中信卡優惠或中國信託優惠情報讚Facebook貼文中留言及分享，即可抽總冠軍簽名球衣10名。除刷卡消費回饋外，中信銀行亦提供基金、跨行轉帳手續費雙重好康，12月6日至12日期間內，在專屬活動網頁提供限量共1717組基金定期（不）定額1折信託申購手續費優惠券（中午12時開搶），每日還大放送1717組跨行轉帳手續費0元優惠券（適用通路為中國信託網路銀行及Home Bank APP，中午12時開搶）。

中國信託為全台第一家投入五級棒球運動的企業，冠名贊助中信兄弟奪下球團首座總冠軍，今年更擴大支持職業籃球中信特攻，為共同祝賀中信兄弟封王，中信特攻即日起至12月11日止，刷中信卡網路購買中信特攻籃球隊12月主場門票享9折優惠（每場限量1000張）、持中國信託VISA卡網路購買指定座位區享買1送1優惠（限量1500張），登錄活動再享刷卡金10%現金回饋（限量5000名）。

今年度中信兄弟總冠軍賽口號喊出「Light it up!」，誓言點燃不放棄的兄弟精神、以最好的態度全力以赴、讓每位球迷都充滿笑容，並結合中國信託慈善基金會「點燃生命之火 Light Up a Life」初衷，照亮小球員們的棒球夢！中信兄弟奪得中華職棒年度總冠軍後，將交棒給「第37屆點燃生命之火（https://bit.ly/3CVphSt）」愛心募款運動開跑，邀請球迷朋友一起關注偏鄉孩童，點亮孩子的希望未來。