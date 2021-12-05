林美秀、許富凱《孟婆客棧》演母子。（公視台語台提供）

林美秀與許富凱在公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》演母子，網友眼尖發現，兩人有著「最美母子臉」，笑容都如向日葵般溫暖療癒，傳遞正能量，神韻簡直一模一樣，受封「太陽系母子」。許富凱笑喊：「本來不知道與美秀姐演母子，後來進組後才發現，我倆大叫真是最棒的緣分！」

其實這對「母子檔」一開始是臉書好友，談到兩人相識緣分，許富凱說：「美秀姐說喜歡聽我唱歌，因此我們常在對方的社群平台互相留言互動，聽到美秀姐開畫廊，我也買了兩幅『秀畫』的畫，掛在公司，且很多朋友都託我買畫，所以我們一開始的互動是「畫」。」他形容戲一開拍，美秀姐真的就像自己的媽媽一樣，很自然，與生活中跟自己的媽媽的互動也有點雷同。

林美秀則說兩人最像母子的地方就是很有「土性」，台語都講得不錯，打趣：「有時三八的個性也很像！」她親暱地喊許富凱為「阿凱」，笑喊：「彷彿感覺與他認識很久，但其實是不認識的！」她也誇讚與許富凱第一次對戲，認為他很自然，沒有任何的包袱，是個不錯的孩子。

林美秀在《孟婆客棧》為兒子婚事操碎了心，曾懷疑兒子許富凱喜歡狄玫，驚嘆：「原來我的寶貝兒子喜歡這樣有年紀的女人！」甚至幻想起兩人婚事，千方百計想要破壞。該劇今（5）晚最新單元「彼岸花開」，林美秀飾演蓮嫂接到轉世通知書，希望在7日內看兒子成婚，許富凱飾演的小諸葛為了讓母親無憾轉生，拜託水仙（方宥心飾）假扮他的女友，與他舉辦一場假婚禮，讓「孟婆客棧」辦公室戀情再次成為焦點。《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視每周一至周五晚間6點26分播出。