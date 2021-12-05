民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引出一系列綠營人士都被牽扯上，前立委段宜康3日晚間在臉書發文，透露在報導出來前確實有接到林秉樞的聯絡，但也說自己認識林秉樞將近10年，見面的次數並不多，大半是在FB或line上聯繫，現在才發現其實是完全陌生的人。但此言一出引發許多網友在批踢踢質疑，更有網友吐槽，跟不熟的人講16分鐘電話還幫問周刊？

依段宜康敘述，他與林秉樞已經認識了很久，時間應該早在2012年左右，是從與幾位年輕朋友一起談論時事的聚會開始，不過這近10年來見面的次數不多，大半是在FB或line上的聯繫。

段宜康透露，11月25日林秉樞突然急著找他，雙方通電話講了3個重點，分別是馬文鈺去母親的告別式鬧場，所以有警察在場；周刊拍到他和高嘉瑜一前一後進旅館；最後則是希望自己的名字不要在報導中被露出，而自己直到這時才知道林秉樞與高嘉瑜是男女朋友。

段宜康說，與林秉樞通完電話後，周刊卻告知林秉樞講的並不是事實，僅透露過程很嚴重，包括施暴和限制人身自由，且周刊相當有把握，只是因為還在蒐證中，因此希望段宜康不要打草驚蛇。段宜康當場傻眼，因此決定只告知對方「還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會」。

段宜康表示，自己只能在報導之前，應付這個已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人，而林秉樞傳給他的最後一則訊息是在11月30日，說「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您」，讓他無言以對。

段宜康公布與林秉樞的對話，但卻被網友質疑兩人講了16分鐘的電話。（截自段宜康臉書）

不過相關回應引起PTT網友關注，在超過10篇的討論中，大部分的人都質疑「不熟可以line講十幾分，還幫忙問周刊」、「很可笑，你段宜康誰啊，陌生人就可以指使你去打電話？」「新招：認識很久，但很久沒見」、「幫不熟的人打電話問媒體？」