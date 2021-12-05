大陸外交部5日發布約莫1萬5千字的《美國民主情況》報告，指美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已經越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷。

報告在序言中稱，民主是全人類的共同價值，是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利。

報告又說，美國民主制度是美國一國實踐的結果，具有獨特性，不具普遍性，更遠非盡善盡美，但長期以來，美國自詡為「民主樣板」，頻頻打著民主的旗號肆意干涉他國內政、發動對外戰爭，引發地區動蕩和人道主義災難。

報告列舉案例、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，期望美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

報告在結束語篇章中引用《以色列時報》所稱「山巔之城的美國，燈塔效應不再」，表示當下的美國，對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多的國際責任，提供更多的公共產品，而不是對內只講程序民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

報告說，當前，國際社會正在應對新冠肺炎疫情、經濟增長放緩、氣候變化危機等全球性緊迫挑戰。面對這些風險和挑戰，誰都無法獨善其身，團結合作是最有力的武器，把民主一元化、絕對化、工具化、武器化，人為製造集團政治和陣營對立，這與同舟共濟的精神背道而馳。