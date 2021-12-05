沒想到隨著東區龍頭籃網輸給公牛，西區龍頭勇士也在同日落敗！柯瑞5日直到第3節尾聲才找回手感，雖然幫助勇士克服一度落後22分劣勢超前，可惜最後關頭柯瑞再次低迷，只能無奈接受勇士107比112不敵馬刺結局，目前與太陽同以19勝4敗並列西區龍頭。

柯瑞開賽表現低迷，首節投5中0，含三分球投2中0，僅靠罰球拿下兩分，也讓勇士首節一度落後馬刺19分，甚至次節落後到22分，幸好勇士板凳再次發威，加上柯瑞終在上半場還剩43秒投進三分球，打完上半場，勇士58比67落後。

馬刺下半場又打出11比2小高潮，重新擴大雙方差距到18分，可是柯瑞在第3節突然找回三分手感，接連投進3顆三分球，其中包含第3節結束同時的壓哨三分球，幫助勇士打完前3節，把比數追到88比99，末節一開始更打出8比0。

打到最後2分34秒，勇士終靠柯瑞三分球，反以104比103超前，可是馬刺逐漸回穩，靠著懷特最後1分05秒兩罰中1，重新搶回108比106領先，接著穆雷切入放進兩分，擴大馬刺領先到4分，接著勇士罰進1分，懷特最後23.7秒兩罰俱中，接著柯瑞、普爾各出手1次三分球沒進，勇士宣告落敗。

柯瑞全場投28中7，含三分球投17中5，手感明顯欠佳，卻仍拿到27分、8籃板與5助攻，普爾進帳15分，達米安李14分，托斯卡諾安德生13分；馬刺3人得分破20，其中以懷特25分最高，穆雷23分、12籃板，隆尼沃克21分。