在台灣留學的烏克蘭正妹佳娜，曾不滿台灣男生說烏克蘭女生只要吃過2、3次晚餐，就可以發生性關係，嗆對方吃了什麼壯膽的藥，敢這樣物化烏克蘭女性，昨天她更新個人YouTube頻道影片坦言，自己是很好色的女生，若有男生想要搭訕，不用特別報名字，只要說出自己的尺寸就可以了。

佳娜昨（4）日於YouTube頻道《佳娜老師機》上傳最新影片，她與好友貝娜回答網友的問題，其中一題為「烏克蘭女生性開放嗎？」貝娜坦言，烏克蘭女生很喜歡做愛做的事情，佳娜說，「我覺得很奇怪，為什麼在亞洲國家，大部分的人都覺得性行為不重要」，並表示在烏克蘭是不論男女，每天都要做，甚至烏克蘭的男生一天會向女生提出3次性行為要求，也令她們直呼「真的好頭痛」。

另外，也有網友問及「若要選擇男友，GG大有加分嗎？」佳娜二話不說回答「有」，若是想認識搭訕她，可以略過自我介紹，只要說出「幾公分」就可以了。貝娜也在影片中加碼爆料，佳娜是她認識的烏克蘭女生中最色的，經常會對她開黃腔，對此佳娜也承認自己不僅愛講黃色笑話，就連行為舉止也是屬於比較開放的，不過她也補充說，男女交往只要兩人互相喜歡、開心最重要，不管對方多有錢、有幾棟房子都不重要。

影片曝光，不少網友也紛紛留言，「烏克蘭的女生比多數的台灣女生愛得更真實耶」、「佳娜真的是老司機」、「兩個人非常誠實，太有趣了」、「台灣女生是比較保守，但烏克蘭女生的觀念也沒錯」。