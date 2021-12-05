林田富出席彰女校慶稱「彰中人像哈巴狗」

彰化縣副縣長林田富4日出席彰化女中校慶，卻當著全校師生與同樣應邀出席的彰中校長王延煌的面，脫口說出「彰中學生像哈巴狗一樣」還說這是「王校長教得好」發言引發爭議、網路一片譁然，林田富5日上午透過縣府發聲明稿，公開表達歉意，強調哈巴狗之說，是為了表達男生對女生的尊重。

聲明稿指出，由於近期家暴案件增多，其中不乏有高學歷的施暴者，因此昨天參加彰化女中的校慶時，看到彰化高中同學熱情參與，在致詞時引用哈巴狗來表達男生對女生的尊重。

林田富特別強調，男人在外打拚要像獒犬一樣，但是，回到家面對女性要像哈巴狗，純粹希望大家未來進入職場或是家庭能一樣互相尊重，完整的談話的意思並沒有對彰中人不敬，如果這段話，引起大家誤解，我願在此願意向彰中的同學表達歉意！

雖然林田富一早發聲明公開致歉，但聲明稿卻自認完整談話的意思並沒有對彰中人表達不敬，然而完整3分50秒的致詞談話被全部拍下上傳網路，彰中彰女學生留言一片撻伐。

影片留言指「靠Ｘ，躺著也中槍」、「醉了嗎？」、「語無倫次」、「該下台了」、「我都覺得尷尬了而且彰中校長還在欸，有時間講那種不如讓我們趕快回去休息區，太陽超大」，顯然是否有無不敬或發言不當，應該是由聽者的感受為主。

擁有荷蘭博士學位的縣議員吳韋達同時也是彰中校友，他看過影片後表示，對彰縣府的消極作為以及林副縣長的失言，感到相當遺憾，議員關心人民生命安全，追蹤火災後續及質詢新任消防代理局長基本消防問題是就事論事，縣府若一再輕忽，只會讓悲劇不斷上演。並再度反問，連基本的消防知識都沒有準備的局長，如何讓縣民信任彰化縣政府是真正有誠意解決問題？