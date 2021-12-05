清華大學醫院管理研究院與社會科學文獻出版社近日共同發佈《健康旅遊綠皮書：中國健康旅遊發展報告（2021）》指出，大陸出境健康旅遊消費主要為嚴肅醫療、醫美抗衰、精密體檢及康復四類群體。在海外醫療項目中，醫美占比約15.4％，主要首選日韓，熱門項目包含面部年輕化、腹部除皺、抽脂等。

據中新網引述該《報告》指出，目前大陸健康旅遊消費主體的年齡範圍已擴大到以中老年為主。按照消費種類的不同，報告將大陸出境健康旅遊的消費人群分為幾大族群，包含像是嚴肅醫療消費（以治病為主要目的，包括重症轉診）族群、醫美抗衰消費族群、精密體檢消費族群與康復消費族群。

其中該《報告》指出，在海外醫療專案構成中，醫美占比約15.4％。目前大陸醫美抗衰消費者的首選是醫美技術較發達的韓國、日本等國。

若按手術類項目和微整形項目來分，有幾個熱門項目包含面部年輕化、鼻整形、腹部除皺、抽脂、電波拉皮、面部局部注射和注射瘦身等。其中以微整形專案為主。