有民眾全家總動員到場，反對進口萊豬。（柯宗緯攝）

前總統馬英九今早到高雄鳳山為四大公投造勢。（柯宗緯攝）

前總統馬英九痛批，蔡英文是「蔡殺頭」。（柯宗緯攝）

公投倒數在即，國民黨高市議員李雅靜今（5）上午邀請前總統馬英九從高捷鳳山西站騎乘YouBike單車繞行鳳山。對於公投是否有信心？馬直說，還有2個禮拜會繼續努力，「我覺得應該可以有一些『改善』」，似乎欲言又止。馬宣講時，再諷蔡英文總統是「蔡殺頭」，更嗆綠開放萊豬，難道人不如豬嗎？

李雅靜今邀請馬英九、高市議長曾麗燕、高市黨部主委許福明、議會黨團總召童燕珍陪同騎行，從高捷鳳山西站出發，途中繞到龍山寺參拜，最終點抵達原高雄縣黨部，該處已非藍營黨產，日前還上演藍綠公投看板大戰。

馬英九宣講時提到，萊豬的萊克多巴胺在2006年就被農委會列為禁藥，如今蔡英文總統卻要進口美國的萊豬，吃下去對人民身體不好，實在說不過去，難道人不如豬嗎？

馬英九說，有人質疑既然可以讓牛進來，為什麼豬不可以呢？但台灣人吃牛跟吃豬相比是天壤之別，吃豬肉是吃牛肉的7倍，吃豬內臟是吃牛內臟的34倍，這種情況下，那些萊克多巴胺就藏在內臟非常危險，所以一定要反萊豬。

馬英九還嗆，蔡總統說沒關係讓它（萊豬）進來，不去買就好，但我們怎麼知道，哪個是，哪個不是呢？馬英九還用娃娃音說，豬不會跟你說「我不是萊豬」，他自嘲「我不會學豬講話，畢竟我是馬」。

有關公投綁大選，馬英九提到，民進黨一向主張公投綁大選，已逝的蔡同榮委員，生前有一個綽號叫做蔡公投，現在蔡公投沒有了，多了「蔡殺頭」，直批蔡英文封殺公投，公投是人民行使憲法上的直接民權，不容許打折，「如果沒有這個權利，將來人民會更痛苦，因為政府想幹嘛就幹嘛」。

馬英九也怒批，蔡英文2003年去看過桃園藻礁，當時還在看板上寫「藻礁永存」，如今她都忘記了，又說謊稱三接不會蓋在藻礁上，「其實已經蓋到了」。

馬英九重申，要解決缺電問題，必須重啟核電，現在全世界沒有國家在反核，還希望用核能幫忙減碳，世界趨勢完全變了，如果還跟民進黨喊廢核、反核的話，我們會被世界淘汰。

曾麗燕呼籲，拜託大家為了有更好環境、更健康身體，一定要站出來公投，投下4個同意，台灣更美麗，不要讓孩子吃到有毒的豬肉，有健康身體才能拚經濟。

李雅靜痛批，民進黨昨是今非，騙神明、騙人民，騙我們的健康，呼籲全民用最有智慧的4張公投票，投下同意票，讓人民、子孫未來更勝利。

許福明怒嗆民進黨，一黨獨大，在立院席次過半，卻都不協商，還對國民黨無情政治追殺，日前原高縣黨部黨產被拍賣後，還故意掛招牌汙辱；1218要投下四個都同意選票，好好教訓執政黨，不能忽視民意，不能欺騙人民。