軍人節醜聞！陸軍馬祖防衛指揮部吳姓士官於今年9月3日在營區內性侵女士兵，吳嫌矢口否認犯行，地檢署向連江地方法院聲請羈押禁見獲准，吳嫌日前向法院聲請撤銷羈押，但法院認為吳嫌經過1個月後才坦承犯行，且難保有仍有翻異之可能，聲請駁回。

據悉，吳嫌為高雄人，在馬祖服務長達11年，9月3日軍人節當天，以分配打掃勤務為由支開其他士兵，要求女兵到寢室向他報到，趁隙伸出狼爪性侵得逞。

受害女兵不甘受辱向長官檢舉，憲兵隊、警方介入調查後，吳嫌被依妨害性自主罪移送連江地檢署偵辦，吳嫌矢口否認犯行，地檢向法院聲請羈押禁見獲准。

吳嫌羈押歷經1個月後才開始坦承犯行，辯稱因一時衝動才會犯案，且保證不會再與被害人聯繫，另外尚有部分金融帳戶、車貸及信用卡等費用，現已遭銀行通知催繳，需要親自處理向法院聲請撤銷羈押及具保停止羈押。

法院認為，吳嫌經過1個多月才間始坦承犯行，足見他的供述依證據程度才相應坦承，避責行為明顯，且犯後曾以不明方式取得被害人聯絡方式，坦承有傳訊要求不得揭發。

此外，審理終結前，吳嫌仍有翻異的可能，而妨害性自主案件最主要之證據，多為被害人之指訴，首需確保被害人證述內容不受不當因素之影響，聲請駁回。