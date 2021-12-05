疫後沉浸式深度體驗遊正夯！交通部觀光局日月潭國家風景區管理處近年來以香氛產業鏈概念深耕日月潭區布農部落，將布農族人馬告香料傳統食用文化，結合儀式感嗅覺林道體驗的六感體驗，2021年更整合南投林管處與盤點部落端資源，推出馬告香氛為主題的進階版部落林道森呼吸體驗二日及布農族服體驗一日兩款遊程吸客！

延續2020年「什麼!香水之都格拉斯在台灣!?」的活動熱度，日月潭丹大布農「尋香X循香」 馬告香氛遊程正式啟動！日管處主任陳逸全表示，藉由部落產業升級，達到部落經濟循環「以旅遊為體，香氛為用」的概念，以產業鏈來規劃馬告香氛觀光遊程。

日管處2018年起委託國內「炫日芬」品牌調香師陳炫良輔導部落產業升級，將傳統香料馬告，透過原理教學與實務實作產生馬告定香劑，作為馬告香水主要原料之一，跳脫馬告以往只能作為食材香料的框架。

其中，定香劑所使用的馬告皆來自部落族人所採集，將落實產業經濟循環的概念帶入課程中；更結合布農文化、馬告生態以及林道探索，規劃出全台獨一無二的部落香氛體驗遊程，遊程中還加入香氛DIY，從族人中培養出DIY香氛小老師，由小老師們帶領遊客進行布農版馬告香水DIY調香，體驗不同於以往的部落旅行。

因應後疫情時代來臨，民眾更嚮往深度體驗的旅行，2021年進階版馬告香氛遊程以儀式感林道體驗為主軸，二日遊儀式感體驗是結合調香師與部落青年及族人們，共同開發出的新型態遊程，帶領遊客們靜下來循著味道感受時間的軌跡與林道、人文堆疊交織出的多元渾厚自然底蘊香氣，旅人們沉浸在枝連著枝，葉疊著葉的鬱鬱森林，滿滿綠意的樹之海洋，伴著蟲鳥鳴聲感受風的律動。

一日遊是由認識布農文化由族服開始，透過耆老與導覽員引導協助旅客著裝，在布農村落走踏、吃風味餐，聆賞達瑪巒藝術團八部合音，透過影像紀錄屬於自己的布農旅人日記。

日管處表示，馬告循香林道儀式感森呼吸，以友善森林環保永續為出發點，為確保旅遊品質，透過族人參與及外來遊客的共同配合，採預約制有限度開放，有與趣體驗的民眾可透過日月潭布農生態旅遊品牌，預約體驗布農部落生態、文化及林道之美。