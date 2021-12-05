台中市議員賴佳微提醒市府應持續找出癥結點並加以改善，否則親水空間的設施完全無用武之地。（台中市議員賴佳微服務處提供／盧金足台中傳真）

民眾隨意丟棄家庭垃圾，水利局呼籲市民應保持公德心，加強維護及巡查頻率，維河道環境整潔。（台中市議員賴佳微服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市柳川進行二期工程的北區段汙水截流，中正公園設置小型淨水場完工後提供民眾親水空間，但市議員賴佳微5日表示，汙水臭味強烈，戴口罩聞到惡臭，脫下口罩更刺鼻，市府水利局指出，民眾聞到氣味應為依職安法規，人員進入水淨場內部前需先排風，降低汙水產生氣體濃度，維護操作人員安全，已調整排氣至中午較無民眾活動時段減少影響。

賴佳微表示，柳川二期整治工程的本意是要改善水質，連結周邊景點，供給民眾休閒遊憩及環境教育兼具的水域空間，完工至今，民眾抱怨帶狗去遛，狗聞到周圍水臭都不願意下去親水空間，市府應持續找出癥結點並加以改善，否則親水空間的設施完全無用武之地。

賴佳微勘察發現，橋下更是屢屢被惡意棄置家庭垃圾，市府清理頻率間隔過長，一個月前即看到滿坑垃圾要求市府清理，近日依舊看到不少垃圾，質疑難道只有去勘查跟市府回報才會清？市府沒有固定巡邏的機制？

她要求市府應找出水質依舊惡臭的原因，從源頭來解決，橋下易遭民眾棄置家庭垃圾的問題，要請廠商增加清理頻率，相關單位加強巡邏針對惡意棄置垃圾的人進行開罰，還給市民更好的親水空間。

水利局表示，柳川二期中正水淨場位處中正公園，已使柳川整體水質及周邊環境相較先前大幅改善。

民眾聞到的氣味應為依職安法規，人員進入水淨場內部前需先進行排風，以降低汙水產生氣體濃度，維護操作人員安全，水利局已調整排氣時段至中午較無民眾活動時段，減少對民眾影響。

此外，對於民眾隨意丟棄家庭垃圾，水利局呼籲市民應保持公德心，加強維護及巡查頻率，維河道環境整潔。