知名主持人、導演蔡康永近年把演藝事業轉往大陸發展，他近日參加導演競技真人秀《導演請指教》，不過在播出的最新一集中，蔡康永執導的喜劇短片《甜點店之戀》，不僅沒放映完就被停播，蔡康永還被評審狠評「像學生作品」、「浪費大家時間」，最後蔡康永慘遭淘汰出局，不過蔡康永最後仍面帶微笑，並展現高EQ發表淘汰感言。

蔡康永為真人秀執導喜劇短片《甜點店之戀》，劇情描述男主角為吸引心儀女孩的關注，特別上演「英雄救美」戲碼，短片並找來知名喜劇演員苑瓊丹演出，未料短片沒放映完就被停播、且現場觀眾沒有笑聲，擔任評審的男演員范明看完後表示：「我覺得有點像學生作業，但畫面又很漂亮，叭一個大頭（指特寫），有台灣的風格，還有點像日劇的矇矓感，又像韓劇有點趣味，但是連接起來就有點雜」，影評人李誠儒更是不客氣說他看不下去，並以「三浪」來批評蔡康永的短片：「浪費了自己的初衷，浪費幾個好演員，浪費我們大家的時間」。

影評人接二連三給負評，蔡康永以119票輸給導演錢寧黃200票，儘管蔡康永被淘汰出局，他仍面帶微笑說：「我覺得在人生某些時刻的幸福是，你很喜歡做的事情，然後你可以做得很好，你會覺得很幸福；然後另外有一種幸福是，你很想做的事情，可是你還沒有把它做好，這個也很幸福，因為你可以繼續做，把它給做好」，淘汰感言相當有風度。

儘管面對接二連三的負評，蔡康永仍高EQ發表淘汰感言。（圖／取材自新浪綜藝微博）

最後，蔡康永並向競爭對手錢寧黃說：「你還要繼續熬夜，可是我要回去睡覺了，恭喜你」，儘管蔡康永被淘汰，他全場表現仍展現風度，高EQ舉動也獲得網上好評。